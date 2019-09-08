На избирательных участках Псковской области обеспечены все меры безопасности – региональное управление МЧС

На всех избирательных участках, где 8 сентября проходит голосование, обеспечены меры безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Павел Комаров.

По его словам, накануне Единого дня голосования была проведена масштабная работа по созданию условий для соблюдения избирательного законодательства и обеспечению безопасности на участках и прилегающих территориях. Все требования выполнены в полном объеме.

Напомним, что в Единый день голосования в Псковской области работают 114 избирательных участка. Проходят выборы глав шести муниципальных районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского, а также депутатов ряда законодательных собраний. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан. Избирательные участки будут открыты до 20.00.