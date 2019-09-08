Планируется открытие прямого авиарейса по маршруту Псков-Калининград

Псковичи смогут летать в Калининград без пересадок. Авиакомпания «СКОЛ» готова предоставить регулярные перевозки пассажиров по маршруту Калининград-Псков-Калининград.

Как сообщает Информационный туристский центр Псковской области со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, все необходимые технические ресурсы у компании есть.

Прямой рейс будут выполнять воздушные суда L-410. Это многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Количество пассажирских кресел в самолете - 19, дальность полета - 1500 км. Воздушное судно разработано конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice и предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.