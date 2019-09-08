В трех районах Псковской области явка на выборах превысила 20 процентов

По данным на 12 часов явка избирателей на выборах в Псковской области в Усвятском, Пустошкинском и Новоржевском районах превысила 20 процентов, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В Усвятском районе явка составила 31,91 процент (проголосовал 1201 человек), в Пустошкинском районе- 22,75 % (1618 человек), в Новоржевском районе-22,67 % (1560 человек).

В других районах, где так же выбирают главу, явка составила: в Бежаницком районе - 17,80% (1743 человека), в Дновском - 16,10% (1633 человека), Пушкиногорского - 18,84 % (1410 человек).

На дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) явка составила 7,01% (1799 чел.). На дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13- 7,14 % (705 чел.)

Явка на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района-10,11 % (305 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района- 7,86 % (256 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1- 5,57% (209 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5- 8,51 % ( 12 чел.), на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2- 17,26 %( 707 чел).

Напомним, что в Единый день голосования в Псковской области работают 114 избирательных участка. Проходят выборы глав шести муниципальных районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского, а также депутатов ряда законодательных собраний. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан. Избирательные участки будут открыты до 20.00.