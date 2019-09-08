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Политика

В Псковской области явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга превысила 16 процентов

8 сентября 2019 года, 12:33

На выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15 экстерриториальных избирательных участках на территории Псковской области явка по данным на 12.00 составила 16,42 процента. Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской Избирательной комиссии, на данный момент проголосовал 491 человек.

За соблюдением порядка и норм избирательного законодательства следят 33 общественных наблюдателя.

Напомним, что в Единый день голосования в Псковской области работают 114 избирательных участков. Проходят выборы глав шести муниципальных районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского, а также депутатов ряда законодательных собраний. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан. Избирательные участки будут открыты до 20.00.

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