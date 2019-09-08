Глава администрации Пскова Александр Братчиков проголосовал на выборах

В голосовании 8 сентября принял участие глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Об этом сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии «Единая Россия»

В областном центре 8 сентября проходят довыборы депутата областного Собрания по округу № 2 и депутата городской Думы по округу № 13.

- Если мы не выберем, то выберут за нас. Мы обязаны в этот день принять участие в голосовании. От того, как проголосуют сегодня наши жители, будет зависеть судьба города и области, - сказал Александр Братчиков.

Напомним, что в Единый день голосования в Псковской области работают 114 избирательных участка. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан. Избирательные участки будут открыты до 20.00.