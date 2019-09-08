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Общество

Нарушений порядка и избирательного законодательства на выборах нет - УМВД России по Псковской области

8 сентября 2019 года, 12:15

На выборах в Псковской области 8 сентября нарушений порядка и избирательного законодательства нет. Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по охране общественного порядка, полковник полиции Леонид Бураковский.

О его словам, на участках работают более 100 сотрудников органов внутренних дел. Помощь оказывают сотрудники Росгвардии и порядка 100 народных дружинников, представители частных охранных организаций.

- На данный момент обстановка стабильная и контролируемая, - отметил Леонид Бураковский.

Напомним, что в Единый день голосования в Псковской области работают 114 избирательных участка. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан.

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