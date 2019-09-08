Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником

8 сентября 2019 года, 11:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы региона с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Финансы — важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни. По этой причине ваша профессия играет особенно высокую роль в руководстве как государством, так и каждым отдельным регионом, районом, городом. От вашего профессионализма, принципиальности и находчивости напрямую зависит скорость реализации наших проектов, ресурсоемкость и эффективность бюджета, - цитирует Михаила Ведерниковапресс-служба.

По словам губернатора, псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств, ограничений и недостатка инструментов.

Вы научились оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях. Благодарю за честный и непростой труд на благо Псковской области. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!, - отметил глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Явка избирателей на выборах в Псковской области составила 6 процентов
По данным на 10 часов высокая активность избирателей отмечается в Усвятском районе
На выборах в Усвятском районе наблюдается традиционно высокая явка
Жалоб на нарушения в организации голосования на выборах в Псковской области нет
Участки в Псковской области, на которых выбирают губернатора Санкт-Петербурга, находятся под наблюдением
В Единый день голосования работает общественная «горячая линия» связи с избирателями
Визажист проекта «Модная революция»: Основное внимание я уделила созданию сияющего тона лица
В 10 муниципалитетах Псковской области проходят выборы
Дождливая погода ожидает псковичей в воскресенье

Комментарии

Авторизация
No comments
Катя держится солдатом

Общество / Здоровье
6 сентября 11:29

Катя держится солдатом

Двухлетняя малышка из Пушгор стойко сражается с раком, но у ее родителей закончились деньги
Самый лучший день

Общество / Мода
6 сентября 09:55

Самый лучший день

Сегодня мы ищем новый образ для Анны Воиновой из Пскова (ФОТО)
Ух ты, какая классная!

Общество / Образование
2 сентября 17:17

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)