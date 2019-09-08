Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы региона с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Финансы — важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни. По этой причине ваша профессия играет особенно высокую роль в руководстве как государством, так и каждым отдельным регионом, районом, городом. От вашего профессионализма, принципиальности и находчивости напрямую зависит скорость реализации наших проектов, ресурсоемкость и эффективность бюджета, - цитирует Михаила Ведерниковапресс-служба.

По словам губернатора, псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств, ограничений и недостатка инструментов.

Вы научились оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях. Благодарю за честный и непростой труд на благо Псковской области. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!, - отметил глава региона.