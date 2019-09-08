По данным на 10 часов высокая активность избирателей отмечается в Усвятском районе

По данным на 10.00 самая высокая активность избирателей отмечается в Усвятском районе. Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области, явка на выборах главы Усвятского района составила 14,78 процентов (555 человек).

На выборах главы Бежаницкого района явка составила 6,21% (608 человек), на выборах главы Дновского района- 5,66% (574 человек), на выборах главы Новоржевского района- 9,11%( 626 человек), главы Пустошкинского района- 9,55% (679 человек), на выборах главы Пушкиногорского района- 7,72% (578 человек).

На допвыборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) явка составила 4,25% (1092 человек), в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №13- 4,47% (442 человека).

На выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района проголосовало 4,34% избирателей (131 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района- 2, 37% (77 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1-2,00% (75 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5- 2,13% ( 3 чел.), на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2- 5, 27%( 216 чел).

Всего в Псковской области работает 114 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00.