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Политика / Выборы

На выборах в Усвятском районе наблюдается традиционно высокая явка

8 сентября 2019 года, 10:47

Избирком Псковской области обнародовал данные по активности избирателей в Единый день голосования на 10 часов утра, сообщает корреспондент «Псковской правды».

На голосовании в Пскове, где выбирают депутата областного Собрания по округу №2 и депутата Псковской гордумы по округу №13, наблюдается традиционно низкая для города явка: 4,25% и 4,47% соответственно.

Традиционно высокая явка в Усвятском районе, здесь на выборах главы района проголосовали уже 14,78% избирателей. Отметим, что в муниципалитете всегда один из самых высоких процентов голосующих на выборах любого уровня.

В других районах, где также выбирают глав, явка следующая: в Бежаницком районе — 6,21%, в Дновском районе — 5,66%, в Новоржевском районе — 9,11%, в Пустошкинском районе — 9,55%, в Пушкиногорском районе — 7,72%.

В Псковской области сегодня работают 114 избирательных участка. По информации избиркома, выборы проходят без нарушений.

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