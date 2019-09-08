Жалоб на нарушения в организации голосования на выборах в Псковской области нет

Жалоб на нарушения в организации голосования у Избирательной комиссии не имеется. Об этом сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, обстановка на избирательных участках нормальная, рабочая, никаких проблем нет.

- Все правила политической борьбы определены избирательным законодательством. Я надеюсь, что избиратели и остальные участники выборного процесса будут придерживаться избирательного законодательства, - сказал он.

Избирательные участки в Псковской области открылись в 8:00. Около 92 тысяч жителей Псковской области могут проголосовать в единый день голосования. В регионе работают 114 избирательных участков.