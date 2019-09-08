Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Жалоб на нарушения в организации голосования на выборах в Псковской области нет

8 сентября 2019 года, 10:46

Жалоб на нарушения в организации голосования у Избирательной комиссии не имеется. Об этом сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, обстановка на избирательных участках нормальная, рабочая, никаких проблем нет.

- Все правила политической борьбы определены избирательным законодательством. Я надеюсь, что избиратели и остальные участники выборного процесса будут придерживаться избирательного законодательства, - сказал он.

Избирательные участки в Псковской области открылись в 8:00. Около 92 тысяч жителей Псковской области могут проголосовать в единый день голосования. В регионе работают 114 избирательных участков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Явка избирателей на выборах в Псковской области составила 6 процентов
Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником
По данным на 10 часов высокая активность избирателей отмечается в Усвятском районе
На выборах в Усвятском районе наблюдается традиционно высокая явка
Участки в Псковской области, на которых выбирают губернатора Санкт-Петербурга, находятся под наблюдением
В Единый день голосования работает общественная «горячая линия» связи с избирателями
Визажист проекта «Модная революция»: Основное внимание я уделила созданию сияющего тона лица
В 10 муниципалитетах Псковской области проходят выборы
Дождливая погода ожидает псковичей в воскресенье

Комментарии

Авторизация
No comments
Активное право

Политика / Выборы
4 сентября 10:05

Активное право

Как проголосовать досрочно, вызвать урну на дом и найти себя в списке избирателей
В лицах

Политика / Выборы
14 августа 09:56

В лицах

Из кого будут выбирать жители области в сентябре
На два шага вперед

Политика
4 июля 09:30

На два шага вперед

Александр Котов рассказал об итогах парламентского сезона и предстоящих выборах