В Единый день голосования работает общественная «горячая линия» связи с избирателями

В Единый день голосования в информационном центре региональной Избирательной комиссии работает общественная «горячая линия» связи с избирателями. Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области, общественный проект по проведению «горячей линии» работает в Псковской области в период избирательных кампаний с 2010 года.

Главной целью работы линии связи с избирателями является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года.

В этом году организаторами проекта выступили Общественная палата Псковской области, Псковское отделение «Ассоциации юристов России», Центр правового просвещения и медиации. Поддержку в реализации проекта оказывает Избирательная комиссия Псковской области.

Телефон «горячей линии»: 8 (900) 995-64-01. Звонки принимаются с 8:00 до 22:00.