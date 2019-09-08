В 10 муниципалитетах Псковской области проходят выборы

Сегодня, 8 сентября, в Псковской области проходит единый день голосования. Как сообщили «Псковской правде в Избирательной комиссии Псковской области, в 10 муниципальных образованиях региона проходят 13 избирательных кампаний.



Состоятся довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), выборы глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов. В Псковском районе пойдут выборы в собрания депутатов Середкинской и Карамышевской волостей. Также назначены довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

На выборы в Псковской области зарегистрированы 141 кандидат. Из них 135 - представители от политических партий, в порядке самовыдвижения участвуют в избирательной компании 6 человек.

В 8 утра открылись все 114 участковых избирательных комиссии. В голосовании могут принять участие около 92 тыс псковичей.



До 14.00 люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посетить избирательный участок в Единый день голосования, могут подать заявление в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Это позволит, находясь дома, принять участие в голосовании и сделать свой выбор.

Участковые избирательные комиссии для избирателей открыты до 20:00. На 14 избирательных участках в Пскове избиратели проголосуют с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Впервые 15 экстерриториальных участков откроют на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Проголосовать на них жители Северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».

В течение всего дня в информационном центре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями: 8 (900) 995-64-01. Звонки будут приниматься до 22.00.