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Общество

Дождливая погода ожидает псковичей в воскресенье

8 сентября 2019 года, 00:50
В воскресенье, 8 сентября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, температура по области составит ночью +5…+10, днем +18…+23 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер 3-8 м/сек. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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