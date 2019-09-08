Общество Дождливая погода ожидает псковичей в воскресенье 8 сентября 2019 года, 00:50

В воскресенье, 8 сентября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, температура по области составит ночью +5…+10, днем +18…+23 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер 3-8 м/сек. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.