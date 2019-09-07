На выборах в Пскове все участки оборудуют КОИБами

В воскресенье, 8 сентября, в Псковской области завершатся 13 избирательных кампаний. Накануне уполномоченный по правам человека по Псковской области Дмитрий Шахов встретился с председателем ТИК Пскова Владимиром Кротовым. Тот сообщил, что все избирательные участки в областной столице будут оборудованы автоматизированными системами подсчета голосов избирателей.
«Это не только убыстряет процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями. При наличии наблюдателей на участках - вбросить в КОИБ пачку бюллетеней практически невозможно», - уверен Дмитрий Шахов.
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Также уполномоченный выразил надежду на активность партийных и независимых наблюдателей. Он уверен, что работа наблюдателей позволит обеспечить максимальную достоверность при учете волеизъявления граждан.
Также на встрече был затронут вопрос сбора подписей избирателей при выдвижении кандидатов. Общее мнение: процедура является архаичной. Многие избиратели отказываются поставить свою подпись, так как передают свои персональные данные (включая паспортные) неизвестным им сборщиком подписей и не могут быть уверены, что в дальнейшем эта данные не будут использованы при противоправных действиях.
Дмитрий Шахов во время беседы отметил, что два участка в Пскове не соответствуют по внешнему виду своему высокому статусу. Предложения по косметическому ремонту лягут на стол главы администрации Пскова.
Жители Пскова могут быть уверены в точном подсчете их голосов.
Фото Дарьи Хватковой.