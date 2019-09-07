На выборах в Пскове все участки оборудуют КОИБами

В воскресенье, 8 сентября, в Псковской области завершатся 13 избирательных кампаний. Накануне уполномоченный по правам человека по Псковской области Дмитрий Шахов встретился с председателем ТИК Пскова Владимиром Кротовым. Тот сообщил, что все избирательные участки в областной столице будут оборудованы автоматизированными системами подсчета голосов избирателей.

«Это не только убыстряет процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями. При наличии наблюдателей на участках - вбросить в КОИБ пачку бюллетеней практически невозможно», - уверен Дмитрий Шахов.