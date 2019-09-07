Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Мошенники списали со счета 72-летней псковички 200 тысяч рублей

7 сентября 2019 года, 14:44

Полиция в Пскове расследует случай мошенничества, жертвой которого стала 72-летняя пенсионерка. В пятницу, 6 сентября, она обратилась в отделение с заявлением. Полицейским женщина рассказала, как лишилась 200 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что некие лица пытаются похитить деньги со счета пенсионерки. Перепуганная женщина выдала мошеннику данные карты, которые позволили ему действительно похитить деньги.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за прошедшие сутки зафиксировано еще два аналогичных случая в Великолукском и Пыталовском районах. Общий ущерб в трех случаях в совокупности составил 250 тысяч рублей.

ВАЖНО

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенника и не лишится денег с карты:

- нельзя сообщать никому по телефону данные свой карты, ее номер и цифровой код с обратной стороны;

- нужно помнить, что сотрудники банка не будут запрашивать личные финансовые данные;

- в случае сомнений нужно заблокировать карту и обратиться в полицию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дождливая погода ожидает псковичей в воскресенье
На выборах в Пскове все участки оборудуют КОИБами
Стало известно место проведения Дня скобаря в Пскове в 2019 году
Екатерина Дементьева: Естественную красоту легко подчеркнуть светлым тоном волос
Соревнования по конному спорту и гребле смогут увидеть псковичи в воскресенье
Светофор с кнопкой поставят на переходе от Детского парка к центральной аптеке
Здание «Подростка» в Пскове планируют отремонтировать за два года
Алексей Андреев: В России есть проблемы с площадками для вождения мотоциклов
Александр Бушуев: Мотоцикл в наше время – очень серьезное средство повышенной опасности

Комментарии

Авторизация
No comments
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)