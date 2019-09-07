Мошенники списали со счета 72-летней псковички 200 тысяч рублей

Полиция в Пскове расследует случай мошенничества, жертвой которого стала 72-летняя пенсионерка. В пятницу, 6 сентября, она обратилась в отделение с заявлением. Полицейским женщина рассказала, как лишилась 200 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что некие лица пытаются похитить деньги со счета пенсионерки. Перепуганная женщина выдала мошеннику данные карты, которые позволили ему действительно похитить деньги.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за прошедшие сутки зафиксировано еще два аналогичных случая в Великолукском и Пыталовском районах. Общий ущерб в трех случаях в совокупности составил 250 тысяч рублей.