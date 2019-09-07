Екатерина Дементьева: Естественную красоту легко подчеркнуть светлым тоном волос

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy Екатерина Дементьева рассказала «Псковской правде», как работала над образом героини очередного выпуска проекта «Модная революция» Анны Воиновой.

«Глядя на Анну, я вижу образ — воздушный, легкий, волнующий. Естественную красоту Анны легко подчеркнуть светлым тоном волос, чуть затемненных у корней, - считает мастер. - Подобная техника окрашивания учитывает и модные тенденции, и личные предпочтения Анны. Мягкие локоны подчеркивают нежность овала лица и выглядят эффектно. Подобный образ настраивает на романтический лад и создает атмосферу праздника».