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Общество / Мода

Екатерина Дементьева: Естественную красоту легко подчеркнуть светлым тоном волос

7 сентября 2019 года, 10:24

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy Екатерина Дементьева рассказала «Псковской правде», как работала над образом героини очередного выпуска проекта «Модная революция» Анны Воиновой.

Екатерина Дементьева: Естественную красоту легко подчеркнуть светлым тоном волос
Процесс создания образа.
Фото Татьяны Родиной.

«Глядя на Анну, я вижу образ — воздушный, легкий, волнующий. Естественную красоту Анны легко подчеркнуть светлым тоном волос, чуть затемненных у корней, - считает мастер. - Подобная техника окрашивания учитывает и модные тенденции, и личные предпочтения Анны. Мягкие локоны подчеркивают нежность овала лица и выглядят эффектно. Подобный образ настраивает на романтический лад и создает атмосферу праздника».

Екатерина Дементьева: Естественную красоту легко подчеркнуть светлым тоном волос
Финальный образ.
Фото Татьяны Родиной.

Напомним, Екатерина Дементьева работает по адресу Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т.: 610-004; 8-921-211-00-04. 

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