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Спорт / Соревнования

Соревнования по конному спорту и гребле смогут увидеть псковичи в воскресенье

7 сентября 2019 года, 09:46

В воскресенье, 8 сентября, в Пскове пройдут областные соревнования по выездке и по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Пскова, Первенство Псковской области по выездке состоится в конно-спортивном клубе «Родина». Перед спортсменами будет стоять задача показать навык артистичного управления лошадью. Будут продемонстрированы танцевальные схемы.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях. Ожидается приезд участников из Первенство Псковской области по выездке. Соревнования начнутся в 11:00. Спортсмены приедут из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

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В то же самое время у гребной базы «Ника» будет дан старт Марафону Псковской области и региональным соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ. За полчаса до начала, в 10:30, на водах Великой состоится парад участников.

Спортсменам из Пскова, Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы, Беларуси предстоит преодолеть в своих возрастных категориях дистанции в 5, 10, 20 и 30 км.

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