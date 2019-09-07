Соревнования по конному спорту и гребле смогут увидеть псковичи в воскресенье

В воскресенье, 8 сентября, в Пскове пройдут областные соревнования по выездке и по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Пскова, Первенство Псковской области по выездке состоится в конно-спортивном клубе «Родина». Перед спортсменами будет стоять задача показать навык артистичного управления лошадью. Будут продемонстрированы танцевальные схемы.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях. Ожидается приезд участников из Первенство Псковской области по выездке. Соревнования начнутся в 11:00. Спортсмены приедут из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.