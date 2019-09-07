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Транспорт / Безопасность

Светофор с кнопкой поставят на переходе от Детского парка к центральной аптеке

7 сентября 2019 года, 09:14

Городские власти намерены сделать пешеходный переход от остановки «Детский парк» к улице Пушкина регулируемым. Там намерены установить светофор с кнопкой.

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 6 сентября заместитель начальника УГХ Александр Грацкий сообщил, что это связано с интенсивным движением транспорта и горожан на этом участке. Пешеходы тормозят автомобильный поток, который для них является небезопасным.

Члены комиссии проголосовали «за» выдвинутое предложение. 

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