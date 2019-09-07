Светофор с кнопкой поставят на переходе от Детского парка к центральной аптеке

Городские власти намерены сделать пешеходный переход от остановки «Детский парк» к улице Пушкина регулируемым. Там намерены установить светофор с кнопкой.

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 6 сентября заместитель начальника УГХ Александр Грацкий сообщил, что это связано с интенсивным движением транспорта и горожан на этом участке. Пешеходы тормозят автомобильный поток, который для них является небезопасным.

Члены комиссии проголосовали «за» выдвинутое предложение.