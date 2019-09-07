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Общество / Образование

Здание «Подростка» в Пскове планируют отремонтировать за два года

7 сентября 2019 года, 09:08

Два года потребуется на ремонт здания Центра образования «Подросток» на улице Гражданской в Пскове. Городской бюджет уже запланировал на это средства. До 1 октября руководству Центра необходимо подготовить документы для проведения ремонта. Об этом стало известно 6 сентября на встрече первого вице-губернатора Веры Емельяновой и председателя областного комитета по образованию Александра Седунова с родителями воспитанников Дома детского творчества. Именно туда планируют перевести на занятия тех, кто ранее посещал «Подросток».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в здании «Подростка» не соблюдались требования противопожарной безопасности. С нынешнего учебного года принято решение, что дети в таких условиях заниматься не могут.

Во время встречи Вера Емельянова отметила, что при размещении двух образовательных учреждений под одной крышей будут учтены мнения всех сторон процесса. 

Напомним, ранее в связи с закрытием «Подростка» губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что «работа управления образования города не выдерживает никакой критики», назвав закрытие Центра «сомнительным подарком на День знаний».

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