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Общество

Александр Бушуев: Мотоцикл в наше время – очень серьезное средство повышенной опасности

6 сентября 2019 года, 16:54

«С 1978 года вожу мотоцикл и у меня не было ни одной аварии, хотя проехал много десятков тысяч километров», - заявил 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» основатель псковского мотоклуба Александр Бушуев.

«В наше время мотоцикл – это очень серьезное средство повышенной опасности. Если можно отойти от этого романтического влечения — уведи его. Это не шутливый, а серьезный совет. Типа, мотоцикл – это круто. Но у нас дорог и условий нет, как нет понимания среди других участников дорожного движения. Плюс средство пониженной комфортности — это сыро, грязно и мокро», - добавил он.

Организатор движения мотоджимханы в России Сергей Пекутко добавил, что в Европе  закреплено законодательно, если у тебя нет стажа — нельзя ездить на мощном мотоцикле.

Отметим, что в  этом годe в Псковской области произошло 74 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 6 человек погибло и 81 получили травмы различной степени тяжести.

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