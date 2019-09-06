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Общество

Финансовую поддержку обсудили великолукские промышленники с Михаилом Ведерниковым

6 сентября 2019 года, 16:45

Глава региона Михаил Ведерников обсудил меры поддержки с руководителями великолукских предприятий города, входящими в состав регионального отделения Союз промышленников и предпринимателей.

Губернатор сообщил, что есть несколько изменений, в том числе в сфере инвестиционной политики. Так, принято решение объединить совет по инвестициям Псковской области с инвестиционной комиссией администрации региона.

«Думаю, этот формат поможет нам с вами встречаться на регулярной основе», - обратился Михаил Ведерников к промышленникам, предложив и впредь проводить встречи не в здании администрации Псковской области, а именно на предприятиях.

«Мы просим финансирования, методической поддержки на то, чтобы запустить внутренние ресурсы, которые имеются», - продолжил Михаил Ведерников. «Уже определены 9 районов, которые будут точками роста, Великие Луки и Великолукский район вошли в этот список».

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