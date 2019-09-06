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Общество

Повестку экономического форума «Путь навстречу» при желании смогут формировать псковские бизнесмены

6 сентября 2019 года, 16:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 сентября призвал промышленников и предпринимателей подключиться к формированию повестки экономического форума «Путь навстречу», ставшего ежегодным.

«Мы с удовольствием возьмем на вооружение ваши пожелания: кого пригласить, какие направления охватить, что обсудить», - заявил Михаил Ведерников на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей Псковской области в городе на Ловати.

Также глава региона предложил посетить с бизнес-миссией Латвию. Поездка запланирована на первую половину октября.

«Кто готов поехать, мы включим в состав делегации», - сказал Михаил Ведерников.

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