Повестку экономического форума «Путь навстречу» при желании смогут формировать псковские бизнесмены

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 сентября призвал промышленников и предпринимателей подключиться к формированию повестки экономического форума «Путь навстречу», ставшего ежегодным.

«Мы с удовольствием возьмем на вооружение ваши пожелания: кого пригласить, какие направления охватить, что обсудить», - заявил Михаил Ведерников на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей Псковской области в городе на Ловати.

Также глава региона предложил посетить с бизнес-миссией Латвию. Поездка запланирована на первую половину октября.

«Кто готов поехать, мы включим в состав делегации», - сказал Михаил Ведерников.