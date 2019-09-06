Бизнесмены из Пскова могут стать партнерами программы «Подарок новорожденному»

Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному», который вручают семьям, в которых после 1 января 2019 года появился ребёнок.

«В 2019 году на финансирование этой программы направлены 40 миллионов рублей», - сообщил 6 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с руководителями предприятий региона.

Губернатор призвал участников встречи присоединиться к проекту.

«Необходим целый комплекс мер по поддержке женщин и семей для создания кофмортных условий с целью рождения детей в регионе. «Подарок новорожденному» - это всего лишь малая часть предпринимаемых усилий», – отметил он.

Напомним, сейчас подарок новорожденным наряду с сертификатом вручают памятную медаль и открытку с приветственным адресом главы региона.