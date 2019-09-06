Практику шефства предприятий над детскими садами хотят возродить в Псковской области

В Псковской области планируют возродить практику шефства предприятий над детскими садами и школами. Об этом стало известно 6 сентября в рамках встречи губернатора Михаила Ведерникова с промышленниками в Великих Луках.

«Считаю подобного рода взаимодействие с предприятиями улицей с двусторонним движением», - подчеркнул глава региона.

В качестве примера он привел ремонт детского садика «Росинка» в великолукской деревне Переслегино. В этом случае помощь в ремонте кровли и помещений оказал руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников Псковской области Александр Козловский.

По словам Михаила Ведерникова, было бы правильно возродить по всей области практику шефства предприятий над детскими садами, над школами и детскими домами.