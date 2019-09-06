В скором времени в Великих Луках начнётся масштабная реконструкция проспекта Ленина

В этом году в Великих Луках начнётся масштабная реконструкция перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главы региона Михаил Ведерников 6 сентября в ходе визита в город на Ловати оценил качество ремонта дворовой территории на улице Комсомольской, приведённой в порядок в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В нынешнем году здесь был отремонтирован проезд, обустроена парковка, поставлен детский комплекс и воркаут-площадку. Осмотрев дворовую территорию, губернатор поручил установить специализированное покрытие на территории детской и спортивной площадок.

Всего в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Великие Луки получили более 27 миллионов рублей.