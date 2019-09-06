Блюда и напитки из Псковской области презентуют в Москве 27 сентября

27 сентября 2019 года в Москве в рамках московского дипломатического гастрономического клуба состоится презентация Псковской области. Об этом сообщил президент международного эногатрономического центра Леонид Гелибтерман 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной гатрономической экспедиции в Псковскую область.

По его словам, во время этой презентации продет дегустация блюд псковской кухни и напитков, а также будет представлен туристический потенциал Псковской области. Аудитория мероприятия составит порядка 50 человек.