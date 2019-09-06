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Общество

Блюда и напитки из Псковской области презентуют в Москве 27 сентября

6 сентября 2019 года, 16:10

27 сентября 2019 года в Москве в рамках московского дипломатического гастрономического клуба состоится презентация Псковской области. Об этом сообщил президент международного эногатрономического центра Леонид Гелибтерман 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной гатрономической экспедиции в Псковскую область.

По его словам, во время этой презентации продет дегустация блюд псковской кухни и напитков, а также будет представлен туристический потенциал Псковской области. Аудитория мероприятия составит порядка 50 человек.

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- Послы 10 стран уже подтвердили свое участие. Но мы ожидаем порядка 20-30 представителей разных стран, которым Псковская область покажет свой гастрономический и туристический потенциал, - сказал Леонид Гелибтерман.

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