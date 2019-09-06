Автор проекта «Причудская кухня» намерен создать гатрономический маршрут вокруг Чудского озера

Автор проекта «Причудская кухня» Тауно Лаасик хочет создать гатрономический маршрут вокруг Чудского озера. Об этом он сообщил 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной гастрономической экспедиции в Псковскую область.

- Я создатель гастрономического маршрута «Улица кухни Причудья», сейчас эта улица 175 км. И мы считаем, что псковская кухня - это часть причудской кухни и очень хотелось бы создать гастрономический маршрут длиной 400 км вокруг озера, - сказал Тауно Лаасик.

По его словам, продукты на этом и другом берегу озера одинаковые. И для туристов будет интересным сравнить и посмотреть, как используются эти продукты.