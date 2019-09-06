Шеф-повар из Франции: Фермерские продукты в Псковской области хорошие, но требуют переработки

Шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Poom Baccarat Мишель Луи Ленц считает, что фермерские продукты в Псковской области хорошие, но требуют другого уровня переработки. Об этом он сообщил 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной гастрономической экспедиции в Псковскую область.

- Когда мы приехали в Псков, мы открыли местность, похожую на Нормандию. Сегодня мои впечатления от региона: существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, я нахожу их удивительными. Однако на данный момент уровень их переработки оставляет желать лучшего, - сказал он.