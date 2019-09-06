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Общество

Шеф-повар из Франции: Фермерские продукты в Псковской области хорошие, но требуют переработки

6 сентября 2019 года, 15:44

Шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Poom Baccarat Мишель Луи Ленц считает, что фермерские продукты в Псковской области хорошие, но требуют другого уровня переработки. Об этом он сообщил 6 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной гастрономической экспедиции в Псковскую область.

- Когда мы приехали в Псков, мы открыли местность, похожую на Нормандию. Сегодня мои впечатления от региона: существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, я нахожу их удивительными. Однако на данный момент уровень их переработки оставляет желать лучшего, - сказал он.

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По его словам, разница между Францией и Россией – это переработка. Надо развивать сельскохозяйственное производство и привлекать фермеров.

Понятно, что потребуется еще достаточно времени, чтобы продукты произведенные фермерами стали пригодными для рынка и интересными для потребителя. Важно перерабатывать продукты и сохранить натуральный вкус.

По словам Леонида Гелибтермана, Мишелю в Псковской области больше всего понравилась сушеная калина.

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