Псковичам подробно рассказали, как теперь ходят автобусы «двойка» и «шестёрка»

В связи с многочисленными вопросами и просьбами об остановках автобусов на маршруте №2 и 6 по улице Советской в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс» дали некоторые пояснения.

Автобус №2 следует с обычными остановками от улицы Рокоссовского до площади Победы, далее от площа Победы сворачивает направо и следует по улице Советской с одной остановкой «11 школа». Временные остановки «11 школа» оснащены специальными знаками. Далее автобус следует по улице Вокзальной, делая остановки у «завода АВАР» и «Вокзал». По аналогичному маршруту автобус следует в обратном направлении. Круг на площади Победы открыт для поворота и разворота автобусов. Участок дороги от площади Победы до Вокзала по улице Я Фабрициуса перекрыт, поэтому автобус идет по улице Советской.

Автобус №6 в прямом направлении от улицы Рокоссовского до остановки «площадь Победы» следует по своему обычному маршруту. От площади Победы также как и «двойка», следует по улице Советской, с одной остановкой «11 школа», далее поворачивает на улицу Вокзальную, где делает остановку у завода АВАР, следуя затем до вокзала. Остановка на вокзале находится на своем обычном месте, у железнодорожного музея. Далее автобус №6 следует по своему обычному маршруту: «Вокзал» - «завод АВАР» - «улица Советской армии» и так далее. Аналогично чередуются остановки во время движения автобуса в обратном направлении.

«Просим обратить внимание на единственное отличие - что следуя из «Черехи» на «Рокоссковского», автобус останавливается на обычной остановке «Вокзал», откуда отходит большинство автобусов. Просим обратить особое внимание на аншлаги, расположенные на лобовом стекле автобусов, с указанием маршрута следования – «На Череху» или «На Рокоссовского», - добавили в пресс-службе предприятия.