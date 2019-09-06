Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Возле «Акваполиса» и «Тира» на следующей неделе псковичи могут провериться на ВИЧ

6 сентября 2019 года, 11:07

С 11 по 13 сентября в Пскове пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В среду, 11 сентября, псковичи смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. На стоянке перед торговым центром «Акваполис» (улица Кузбаской Дивизии, дом 19) с 12.00 до 18.00 будут стоять мобильные пункты тестирования - брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью: «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах.

В пятницу, 13 сентября, в Пскове у клуба «Тир» (улица Гоголя, дом 25а) пройдет ночное тестирование с 22.00 до 01.00.

Итоговое мероприятие состоится на площади Победы возле дома №1 13 сентября в 11.00. На церемонии закрытия будут озвучены итоги псковского этапа акции и его ключевые события.

По Псковской области, помимо города Пскова, в акции примут участие Великие Луки, Остров, Невель и Опочка. Всего же мобильные пункты тестирования в рамках проекта «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алексей Андреев: В России есть проблемы с площадками для вождения мотоциклов
Александр Бушуев: Мотоцикл в наше время – очень серьезное средство повышенной опасности
Финансовую поддержку обсудили великолукские промышленники с Михаилом Ведерниковым
Повестку экономического форума «Путь навстречу» при желании смогут формировать псковские бизнесмены
Бизнесмены из Пскова могут стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Практику шефства предприятий над детскими садами хотят возродить в Псковской области
В скором времени в Великих Луках начнётся масштабная реконструкция проспекта Ленина
Блюда и напитки из Псковской области презентуют в Москве 27 сентября
Автор проекта «Причудская кухня» намерен создать гатрономический маршрут вокруг Чудского озера

Комментарии

Авторизация
No comments
Катя держится солдатом

Общество / Здоровье
6 сентября 11:29

Катя держится солдатом

Двухлетняя малышка из Пушгор стойко сражается с раком, но у ее родителей закончились деньги
Самый лучший день

Общество / Мода
6 сентября 09:55

Самый лучший день

Сегодня мы ищем новый образ для Анны Воиновой из Пскова (ФОТО)
Ух ты, какая классная!

Общество / Образование
2 сентября 17:17

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)