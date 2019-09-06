Завершился ремонт водонапорной башни одного из микрорайонов Бежаниц

Система водоснабжения одного из микрорайонов поселка Бежаницы капитально отремонтирована. 5 сентября глава региона Михаил Ведерников лично проконтролировал выполнение работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас здесь завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице Советской и Березовому переулку. Почти закончились работы и по ремонту водонапорной башни, на которые было выделено около 2 миллионов рублей.

От имени жителей микрорайона губернатора поблагодарила за помощь Лидия Шуткина, которая в 2018 году и обратилась с жалобой аварийное состояние башни.

«Спасибо, что нас услышали. Решена серьезная для нас проблема. Теперь качество воды – очень хорошее», - сказала она.