Пустырь рядом с детским садом на Запсковье превратится в благоустроенную зелёную зону

Рядом с новым детским садом на Запсковье может появиться благоустроенное общественное пространство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Комфортное общественное пространство может стать местом притяжения для жителей микрорайона. При благоустройстве территории будут учтены пожелания псковичей», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

Также в этом микрорайоне в рамках нацпроекта «Демография» возводят детский сад, рассчитанный на 270 мест. Его открытие запланировано в 2020 году.

Для родителей, которые будут водить малышей в дошкольное учреждение, важно, чтобы рядом была зеленая зона и детские площадки.

Напомним, 5 сентября информацию о том, что рядом с детским садом построят еще одно здание, губернатор Псковской области называл спекуляцией.