Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пустырь рядом с детским садом на Запсковье превратится в благоустроенную зелёную зону

6 сентября 2019 года, 10:08

Рядом с новым детским садом на Запсковье может появиться благоустроенное общественное пространство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Комфортное общественное пространство может стать местом притяжения для жителей микрорайона. При благоустройстве территории будут учтены пожелания псковичей», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

Также в этом микрорайоне в рамках нацпроекта «Демография» возводят детский сад, рассчитанный на 270 мест. Его открытие запланировано в 2020 году.

Для родителей, которые будут водить малышей в дошкольное учреждение, важно, чтобы рядом была зеленая зона и детские площадки.

Напомним, 5 сентября информацию о том, что рядом с детским садом построят еще одно здание, губернатор Псковской области называл спекуляцией.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алексей Андреев: В России есть проблемы с площадками для вождения мотоциклов
Александр Бушуев: Мотоцикл в наше время – очень серьезное средство повышенной опасности
Финансовую поддержку обсудили великолукские промышленники с Михаилом Ведерниковым
Повестку экономического форума «Путь навстречу» при желании смогут формировать псковские бизнесмены
Бизнесмены из Пскова могут стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Практику шефства предприятий над детскими садами хотят возродить в Псковской области
В скором времени в Великих Луках начнётся масштабная реконструкция проспекта Ленина
Блюда и напитки из Псковской области презентуют в Москве 27 сентября
Автор проекта «Причудская кухня» намерен создать гатрономический маршрут вокруг Чудского озера

Комментарии

Авторизация
No comments
Катя держится солдатом

Общество / Здоровье
6 сентября 11:29

Катя держится солдатом

Двухлетняя малышка из Пушгор стойко сражается с раком, но у ее родителей закончились деньги
Самый лучший день

Общество / Мода
6 сентября 09:55

Самый лучший день

Сегодня мы ищем новый образ для Анны Воиновой из Пскова (ФОТО)
Ух ты, какая классная!

Общество / Образование
2 сентября 17:17

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)