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Происшествия

Порхович несколько раз всадил нож в живот бывшей жене, но та осталась жива

6 сентября 2019 года, 10:02

В Порхове будут судить 37-летнего мужчину, который пытался убить свою бывшую супругу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 15 июля нынешнего года этот мужчина пришел к дому бывшей 26-летней жены, расположенному в одной из деревень Порховского района. Девушка после развода проживала в доме у своих родителей вместе с двумя малолетними детьми.

Разговор с бывшей любимой сразу не задался и тогда мужчина дважды ударил ее ножом в грудь и живот, а когда женщина упала, он попытался добить ее, ударив третий раз ножом в живот. На крики о помощи сбежались соседи, а злоумышленник вынужден был бежать прочь.

Только благодаря грамотным действиям медработника, который, к счастью, был на вывозе неподалеку, потерпевшая осталась жива,

Скрыться преступнику не удалось. Вскоре его задержали и заключили под стражу.

Отметим, что задержанный уже семь раз привлекался к уголовной ответственности кражи, угон и хулиганство.

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