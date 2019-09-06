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Общество

Капитальный ремонт «Росинки» в Великолукском районе продолжится в 2020 году

6 сентября 2019 года, 09:31

Губернатор Михаил Ведерников 5 сентября поручил продолжить капитальный ремонт детского сада «Росинка» в великолукской деревне Переслегино в 2020 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Капитальный ремонт «Росинки» в Великолукском районе продолжится в 2020 году
Капитальный ремонт детского сада в деревне Переслегино будет продолжен.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
В июне нынешнего года здание «Росинки» закрыли из-за аварийного состояния кровли, которая во время  осадков протекала по всему периметру. Тогда по поручению главы региона учреждению оказали экстренную помощь.

К сегодняшнему дню в детском саду отремонтировали кровлю, заменили некоторые окна, привели в порядок фасады и внутренние помещения.

Осмотрев учреждение, Михаил Ведерников отметил, что ремонтные работы в «Росинке», такие как замена системы водопровода и оборудование игровой площадки, должны быть продолжены в следующем году.

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