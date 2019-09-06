Капитальный ремонт «Росинки» в Великолукском районе продолжится в 2020 году

Губернатор Михаил Ведерников 5 сентября поручил продолжить капитальный ремонт детского сада «Росинка» в великолукской деревне Переслегино в 2020 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Губернатор Михаил Ведерников 5 сентября поручил продолжить капитальный ремонт детского сада «Росинка» в великолукской деревне Переслегино в 2020 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
К сегодняшнему дню в детском саду отремонтировали кровлю, заменили некоторые окна, привели в порядок фасады и внутренние помещения.
Осмотрев учреждение, Михаил Ведерников отметил, что ремонтные работы в «Росинке», такие как замена системы водопровода и оборудование игровой площадки, должны быть продолжены в следующем году.