Камень, символизирующий начало строительства, заложили в основание новосокольнической молочной фермы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 сентября заложил камень в основание современной молочной фермы в Новосокольническом районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с главой региона камень, символизирующий начало строительства, заложил руководитель предприятия, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Проект по строительству молочной фермы для региона очень важен, мы готовы активно поддерживать инвесторов, которые уже успешно работают в регионе и планируют развивать свое производство. С Минсельхозом РФ достигнуты договоренности о системной поддержке, которая позволит региону планомерно развивать животноводство», - отметил Михаил Ведерников.

По словам Андрея Козлова, на ферме с содержанием 1 тысячи 800 голов будет работать чуть больше 50 человек, включая трактористов.

Сейчас на объекте ведется строительство фундамента, возводятся стеновые опоры.