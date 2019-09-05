Михаил Ведерников впечатлен темпами, которыми преображаются Бежаницы

«Темпы, которыми меняются Бежаницы, впечатляют», - заявил 5 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Бежаницкий район. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Район преображается. Для других муниципалитетов это должно служить хорошим примером. Такие районы, которые работают в регионе наиболее активно, могут расчитывать на дополнительное финансирование», - оценил ход работ по капремонту районного дома культуры Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона прошел по центру поселка, чтобы проверить качество проведенных работ.

Самые масштабные дорожные работы, стоимостью более 25 миллионов рублей, были проведены на улице Советской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Здесь не только уложили новый асфальт, но и заменили водопроводные трубы через улицу, оборудовали новые остановочные павильоны, посадочные площадки и тротуары.