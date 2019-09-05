Улицу Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской закрыли на ремонт

В четверг, 5 сентября, в Пскове из-за ремонта закрыли участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. Это первый отрезок, который планируется отремонтировать в ходе полной реконструкции улицы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На этот период в качестве объезда для движения автомобилей и автобусов городских маршрутов № 2, 6, 16 определены улицы Советская и Гражданская.

На этом участке планируют расширить проезжую часть, заменить дорожные покрытия, выложить тротуары, заменить коммуникации и установить обновленное освещение. Участок от площади Победы до улицы Гражданской закрыли на ремонт до 30 ноября.

Работы будут проходить в несколько этапов, в течение двух лет, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».