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Общество

Благоустройства Сквера псковских десантников в Бежаницах будет продолжено

5 сентября 2019 года, 16:08

По решению губернатора Михаила Ведерникова будет оказана поддержка в продолжении благоустройства Сквера псковских десантников в Бежаницах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор 5 сентября прошел по территории сквера и оценил качество работ по благоустройству. Нас сегодняшний день здесь уложена брусчатка, установлены скамейки, частично осушена территория. Всего на эти работы было направлено около 1,5 миллионов рублей.

Михаил Ведерников остался доволен увиденным и отметил, что работы выполнены качественно.

Глава района Сергей Михеев озвучил идею по организации на территории сквера Аллеи Героев с целью увековечивания имен воинов- уроженцев района, погибших в различных горячих точках.

Глава региона инициативу поддержал и поручил представить в его адрес предложения по поэтапному благоустройству сквера. 

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