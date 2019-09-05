Псковичам нужно пройти регистрацию, чтобы стать участниками всероссийского «Кросса Нации»

Всех желающих жителей Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации», который состоится 21 сентября в областном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту. Соревнования пройдут на набережной реки Псковы у Советского моста.

Регистрация участников – с 16 по 20 сентября по адресу: Псков, улица Гагарина, дом 5а, детская школа «Надежда». Время работы с 10.00 до 18.00.

Зарегистрироваться можно будет и в день открытия соревнований с 9.00 до 11.00.

Открытие запланировано на 11.20, старт произойдет в 12.00.

Телефон: 8(8112) 73-70-94