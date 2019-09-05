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Общество

В Пушкиногорской школе практически завершился ремонт спортивного зала

5 сентября 2019 года, 14:43

Вопросы социально-экономического развития Пушкиногорского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой района Александром Барановым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Баранов доложил главе региона о завершении ремонта спортивного зала в Пушкиногорской общеобразовательной школе:

«Делают на совесть, поэтому в ближайшую неделю все будет готово. В зале осталось сделать разметку. Дети на это время, так как позволяет погода, занимаются на улице».

Говоря о дорожных работах, глава муниципалитета обратил внимание, что наиболее масштабные ремонты ведутся на участке региональной трассы «Пушкинские Горы – Локня», протяженностью около 14 километров.

На встрече обсудили и наиболее острые для муниципалитета вопросы. Сейчас требуется отремонтировать кровлю Пушкиногорской средней общеобразовательной школы, а также провести реконструкцию очистных сооружений канализации.

Михаил Ведерников поручил Александру Баранову вместе с вице-губернатором Василием Осиповым проработать эти вопросы и подготовить предложения по включению работ на этих объектах в бюджет на 2020 год.

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