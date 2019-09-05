Качество подготовки мотоциклистов станет темой для обсуждения в пресс-центре «Псковской правды»

В пятницу, 6 сентября, в 16.30 в пресс-центре «Псковской правды» состоится круглый стол, посвященный одной из самых актуальных проблем в сфере дорожного движения – качеству подготовки мотоциклистов в России и в странах Европы.

Почему в стране низкое качество подготовки мотоциклистов и какими способами можно его повысить? Почему нужно перенимать европейский опыт в сдаче экзаменов на категорию "А"? Какие идеи предлагают европейцы, чтобы повысить безопасность на дорогах? Какие изменения необходимы в законодательстве России, чтобы снизить аварийность? Как с помощью состязаний Мотоджимхана любой желающий может бесплатно повысить навыки езды на мотоцикле?

Обсудить эти темы планируем вместе с нашими спикерами:

- Сергей Семенов, врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области;

- Юрий Сорокин, депутат Псковского областного Собрания;

- Сергей Пекутко, организатор движения мотоджимханы в России, создатель сетевой мотошколы А, создатель методики обучения мотоциклистов;

- Дмитрий Иванов, инструктор Мотошколы А, организатор Мотоджимханы в Пскове.

- Игорь Нагнибеда, президент Псковского мотоклуба «Позитивная механика»;

- Валерий Абельянов, организатор Мотоджимханы в Эстонии;

- Алексей Андреев, организатор Мотоджимханы в Латвии;

- Максим Синькевич, основатель Мотоджимханы в Беларуси;

- Richard van Schouwenburg, многократный чемпион Европы по Мотоджимхане (Нидерланды).

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