Иностранные эксперты по гастротуризму выступят 6 сентября в пресс-центре «Псковской правды»

В пятницу, 6 сентября, в 15.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция с экспертами международного уровня в вопросах гастрономического туризма, участниками гастрономической экспедиции.

Гости пресс-центра поделятся своими впечатлениями от визита в регион, оценят привлекательность Псковской области в плане развития гастрономического туризма, обрисуют перспективы разработки гастрономических маршрутов.

Спикеры:

- Леонид Гелибтерман, Президент Международного эногастрономического центра, Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России

- Светлана Гонецкая, заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Russia & CIS.

- Мишель Луи Ленц (Франция), шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat (Москва), работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», обладатель множества международных наград, создатель направления синергетическая кухня.

- Тауно Лаасик, автор проекта «Причудская общественная кухня (Эстония).

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