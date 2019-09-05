В МЧС рассказали, как псковичам научить детей безопасно обращаться с электричеством

Псковские спасатели призывают родителей начинать знакомить детей с правилами электробезопасности с раннего детства.

«Электрические приборы, розетки, провода окружают нас повсюду, поэтому ребенок в любой момент может пострадать от неаккуратного обращения с электричеством», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

Обучая ребенка обращению с электричеством, стоит обратить внимание на следующие моменты:

- Нельзя включать любые электроприборы в доме без разрешения взрослых;

- Нужно сразу же сообщать взрослым о любой проблеме с электроприбором или его неисправности;

- Ни в коем случае нельзя мочить электроприбор или провода;

- Обращаться с электроприборами надо аккуратно;

- На улице нельзя подходить к висящим со столба или торчащим из земли оборванным проводам и тем более касаться их;

- Запрещено открывать дверцы трансформаторных будок и электрощитков;