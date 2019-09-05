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Общество

Именинница Юлия Пересильд записала видеообращение к подписчикам в «Инстаграм»

5 сентября 2019 года, 09:37

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд празднует сегодня свой 35-й День рождения.

Именинница Юлия Пересильд записала видеообращение к подписчикам в «Инстаграм»
Актриса призывала всех своих друзей делать больше добрых дел.
Фото с личной странички Юлии Пересильд в «Инстаграм».
«Началось все хорошо! Посидели с близкими родными друзьями! Сошлись на том, что всё неслучайно и то, что с Пашей (попечитель благотворительного фонда «Галчонок» - ред.) родились с разницей в день и то, что сегодня День благотворительности», - написала актриса на своей страничке в «Инстаграм».

«Сегодня отмечаю свой День рождения на репетициях «Дяди Вани», ибо встречать день рождения в работе – это прекрасно!», - добавила она.

В честь праздника Юлия Пересильд даже записала видеообращение к своим подписчикам:

«Я счастливый человек, потому что вокруг меня есть много людей, которых я люблю, которыми восхищаюсь, с которых мне хочется брать пример. И самое главное, чему они меня научили: если ты счастлив, надо уметь этим счастьем делиться».

На момент публикации этой новости видеоролик собрал более 35 тысяч просмотров.

Напомним, Юлия Пересильд является учредителем благотворительного фонда «Галчонок», которому в 2019 году исполнилось 7 лет. Актриса воспитывает двух дочек, 10-летнюю Аню и 7-летнюю Машу. Отец девочек - режиссер Алексей Учитель. 

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