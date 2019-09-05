Михаил Ведерников раскритиковал работу управления образования Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание в связи с ситуацией вокруг центра образования «Подросток» (Псков). Напомним, накануне, фактически в самом начале учебного года, коллективу и учащимся центра сообщили о закрытии образовательного учреждения. Причиной назвали неудовлетворительное состояния здания, в которой базировался «Подросток».

Итоги совещания глава региона резюмировал на своей странице в Инстаграм.