Михаил Ведерников раскритиковал работу управления образования Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание в связи с ситуацией вокруг центра образования «Подросток» (Псков). Напомним, накануне, фактически в самом начале учебного года, коллективу и учащимся центра сообщили о закрытии образовательного учреждения. Причиной назвали неудовлетворительное состояния здания, в которой базировался «Подросток».
Итоги совещания глава региона резюмировал на своей странице в Инстаграм.
«Я категорически против, чтобы дети и преподаватели работали в здании, где не соблюдаются элементарные требования противопожарной безопасности. Это опасно и для здоровья, и для жизни. Здание встаёт на ремонт на 2 года», - написал Михаил Ведерников.
При этом губернатор подчеркнул, что «работа управления образования города не выдерживает никакой критики».
«Необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников проведена не была. Их просто поставили перед фактом, что сюда они больше не ходят. Сомнительный подарок на День Знаний», - написал он.
Михаил Ведернико сообщил, что пока готовилось совещание глава администрации Пскова Александр Братчиков «провел необходимую работу и нашёл решение»: «Центр образования «Подросток» разместится на базе Дома детского творчества в Пскове, а практические занятия по профподготовке будут проходить в агротехническом колледже».
«Важно, что вопреки бездумным планам управления образования города заработные платы сотрудников Центра будут сохранены», - написал Михаил Ведерников.