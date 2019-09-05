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Политика / Власть

Михаил Ведерников раскритиковал работу управления образования Пскова

5 сентября 2019 года, 08:52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание в связи с ситуацией вокруг центра образования «Подросток» (Псков). Напомним, накануне, фактически в самом начале учебного года, коллективу и учащимся центра сообщили о закрытии образовательного учреждения. Причиной назвали неудовлетворительное состояния здания, в которой базировался «Подросток».

Итоги совещания глава региона резюмировал на своей странице в Инстаграм.

Михаил Ведерников раскритиковал работу управления образования Пскова
Дальнейшая судьба Центра образования «Подросток» определена.
Фото с официальной страницы губернатора в «Инстаграм».
«Я категорически против, чтобы дети и преподаватели работали в здании, где не соблюдаются элементарные требования противопожарной безопасности. Это опасно и для здоровья, и для жизни. Здание встаёт на ремонт на 2 года», - написал Михаил Ведерников.

При этом губернатор подчеркнул, что «работа управления образования города не выдерживает никакой критики».

«Необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников проведена не была. Их просто поставили перед фактом, что сюда они больше не ходят. Сомнительный подарок на День Знаний», - написал он.

Михаил Ведернико сообщил, что пока готовилось совещание глава администрации Пскова Александр Братчиков «провел необходимую работу и нашёл решение»: «Центр образования «Подросток» разместится на базе Дома детского творчества в Пскове, а практические занятия по профподготовке будут проходить в агротехническом колледже».

«Важно, что вопреки бездумным планам управления образования города заработные платы сотрудников Центра будут сохранены», - написал Михаил Ведерников. 

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