Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника поздравил Александра Голышева с 70-летием

Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника в своей официальной группе «ВКонтакте» поздравил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева с юбилеем.

«Желаем дальнейшего процветания, достижения новых высот, успешного осуществления всего задуманного!

Коллектив уверен, что присущее высокое чувство ответственности за порученное дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить верными помощниками», - говорится в поздравлении.

Напомним, в феврале нынешнего года Александр Голышев был назначен общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела.