Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника поздравил Александра Голышева с 70-летием

Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника в своей официальной группе «ВКонтакте» поздравил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева с юбилеем.
Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника в своей официальной группе «ВКонтакте» поздравил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева с юбилеем.
Коллектив уверен, что присущее высокое чувство ответственности за порученное дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить верными помощниками», - говорится в поздравлении.
Напомним, в феврале нынешнего года Александр Голышев был назначен общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела.
Образование
В 1970 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, специальность «Учитель истории и обществоведения».
Профессор педагогических наук, 2000 год - доктор культурологии (Санкт-Петербург)
Трудовая деятельность
1971 год – старший архитектор производственной группы по охране памятников, г. Псков.
1974 год – инструктор горкома КПСС, г. Псков.
1981 год – заведующий отделом культуры Псковского горисполкома;
1983 год – консультант ОК КПСС, г. Псков.
1984 год – генеральный директор Псковского объединенного музея заповедника.
1991 год - первый вице-президент культурно-досуговой ассоциации «Россия», г. Москва.
С 1994 года по февраль 2005 года - председатель комитета по культуре Псковской области
С 2005 по 2007 год работал заместителем руководителя исполкома регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
С 2007 года работал в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина руководителем депутатского центра.
С мая 2010 года - исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Псковской области.
С декабря 2010 года по апрель 2014 года - председатель по культуре Псковской области.
С 2014 года - заведующий межфакультетской кафедрой культурологии Псковского государственного университета.
С 2014 года - председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области
Почетные звания, награды
Заслуженный работник культуры.
Награжден орденом Почета, орденом Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени.
Участие в выборах
С 1982 по 1992 года избирался депутатом Псковского городского Совета народных депутатов.