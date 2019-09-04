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Общество

Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника поздравил Александра Голышева с 70-летием

4 сентября 2019 года, 17:50

Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника в своей официальной группе «ВКонтакте» поздравил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева с юбилеем.

Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника поздравил Александра Голышева с 70-летием
Александр Иванович отмечает 70-летний юбилей.
Фото администрации Псковской области.
«Желаем дальнейшего процветания, достижения новых высот, успешного осуществления всего задуманного!

Коллектив уверен, что присущее высокое чувство ответственности за порученное дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить верными помощниками», - говорится в поздравлении.

Напомним, в феврале нынешнего года Александр Голышев был назначен общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела.

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ДОСЬЕ

Александр Голышев родился 4 сентября 1949 года в Пскове.

Образование

В 1970 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, специальность «Учитель истории и обществоведения».

Профессор педагогических наук, 2000 год - доктор культурологии (Санкт-Петербург)

Трудовая деятельность

1971 год – старший архитектор производственной группы по охране памятников, г. Псков.

1974 год – инструктор горкома КПСС, г. Псков.

1981 год – заведующий отделом культуры Псковского горисполкома;

1983 год – консультант ОК КПСС, г. Псков.

1984 год – генеральный директор Псковского объединенного музея заповедника.

1991 год - первый вице-президент культурно-досуговой ассоциации «Россия», г. Москва.

С 1994 года по февраль 2005 года - председатель комитета по культуре Псковской области

С 2005 по 2007 год работал заместителем руководителя исполкома регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

С 2007 года работал в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина руководителем депутатского центра.

С мая 2010 года - исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Псковской области.

С декабря 2010 года по апрель 2014 года - председатель по культуре Псковской области.

С 2014 года - заведующий межфакультетской кафедрой культурологии Псковского государственного университета.

С 2014 года - председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области

Почетные звания, награды

Заслуженный работник культуры.

Награжден орденом Почета, орденом Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени.

Участие в выборах

С 1982 по 1992 года избирался депутатом Псковского городского Совета народных депутатов.

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