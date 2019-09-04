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Общество

Псковичей приглашают 28 сентября на дефиле исторического костюма и выступление реконструкторов

4 сентября 2019 года, 12:15

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 28 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник начнётся в 12.00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (Псков, улица Свердлова, дом 1). Далее действие перенесется на набережную реки Великой, развернувшись у Покровской башни.

Псковичей ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы, дефиле исторического костюма, показательные выступления клубов исторической реконструкции и праздничный концерт. Предварительная запись по этой ссылке.

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