Псковский губернатор сообщил о возможном обмене волонтёрами с Австрией

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с президентом австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер перспективы развития сотрудничества и реализацию совместных проектов. Об этом глава региона написал на своей страничке в «Инстаграм» .

Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007) 4 Сен 2019 в 12:33 PDT

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«Псковская область уже более 10 лет взаимодействует с благотворительной ассоциацией.

За это время реализованы многие социально значимые проекты. Например, в Воронцовской коррекционной школе Островского района успешно ведется социальная адаптация детей с особенностями развития», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, стороны обсудили перспективные направления взаимодействия: пост-интернатное сопровождение, профориентация воспитанников социальных учреждений, вопросы волонтерства.

«Планируем открытие специализированного центра добровольчества в Пскове. А от Паскаль Вайер поступило предложение реализовать совместный проект по обмену волонтерами. Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать», - подчеркнул Михаил Ведерников.