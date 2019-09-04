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Политика

В День выборов в Псковской области заработает Информационный центр избиркома

4 сентября 2019 года, 10:20

В День выборов, 8 сентября, в Псковской области с 8.00 до 23.00 будет работать Информационный центр Избирательной комиссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В течение всего дня в Центр будут оперативно поступать данные о явке избирателей и об итогах голосования из территориальных избирательных комиссий области.

Весь день в инфоцентре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями: 8 (900) 995-64-01.

Напомним, 8 сентября в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний. В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8.00 до 20.00.

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