Мотоциклисту, насмерть сбившему девочку в Пскове, грозит 7-летний тюремный срок

В Пскове будут судить мотоциклиста, который на смерть 6-летнего ребёнка. Подробнее об этой трагедии «Псковская правда» рассказывала в статье «Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя» . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в апреле нынешнего года пьяный 33-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль мотоцикла Хонда и отправился в поездку по городу. Хозяин транспорта поехал вместе с ним.

Двигаясь по проспекту Энтузиастов со скоростью около 110 километров в час, мотоциклист, не снижая скорости, наехал на женщину и её ребёнка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенок от полученных травм в результате ДТП скончался.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, семь лет назад на Рижском проспекте в Пскове мотоциклист Дмитрий Гермаш насмерть сбил одиннадцатиклассницу. Только широкое общественное обсуждение помогло ему получить реальный срок.